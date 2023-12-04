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ايران: العلاقات مع السعودية في مسار جيد وعازمون على توسيع التعاون


 أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن "العلاقات مع المملكة العربية السعودية، تسير على مسار ‏جيد، والبلدان عازمان على تعزيز مصالحهما".‏

وقال المتحدث باسم الخارجية ناصر كنعاني :" هناك اتفاقيات جيدة لتوسيع التعاون بين ايران والسعودية".

واضاف كنعاني : "يتم نشر العديد من الأخبار ذات الأهداف السياسية المحددة في بعض وسائل الإعلام الخاصة، ولن نلتفت لمثل هذه القضايا".

وكان وزيرا الخارجية، الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، والسعودي فيصل بن فرحان، قد التقيا، في 6 نيسان الماضي، في بكين، بعد وساطة قادتها الصين لتطبيع العلاقات بين طهران والرياض، بعد سنوات من الجفاء، ووقتها تم الاتفاق على بدء ترتيبات فتح سفارتي البلدين.

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