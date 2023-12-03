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تلغراف": سفينة مملوكة لبريطانيا أصيبت بصاروخ قبالة سواحل اليمن


ذكرت صحيفة "تلغراف" أن سفينة مملوكة لبريطانيا وترفع علم جزر البهاما تم ضربها أثناء إبحارها في مياه البحر الأحمر.

وذكرت ذلك مجموعة أمنية بحرية مقرها في بريطانيا، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن السفينة مملوكة لبريطانيا وكانت قد تعرضت لقصف صاروخي خلال إبحارها في مياه البحر الأحمر.

وقالت شركة "أمبري" للأمن البحري إن السفينة - التي لم يذكر اسمها - والتي ترفع علم جزر البهاما "أصيبت بصاروخ" أثناء إبحارها جنوبا على بعد حوالي 35 ميلا بحريا قبالة الساحل الغربي لليمن. بحسب ما نقلته "ديلي ميل".

وأضافت: "كانت السفينة المتضررة تصدر نداءات استغاثة تتعلق بوجود قرصنة / هجوم صاروخي".

من جهتها، أبلغت وكالة أخرى عن نشاط محتمل لطائرات بدون طيار في تلك المنطقة.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن تقارير الشركة "، تعرض ناقلة بضائع بريطانية لهجوم صاروخي أثناء عبورها البحر الأحمر، ولفتت إلى أن "ناقلة البضائع أُصيبت بصاروخ وانسحب الطاقم إلى بدن السفينة".

وقالت وكالة عمليات التجارة البحرية في بريطانيا إنها تلقت تقريرا بشأن نشاط مسيّرة "بما في ذلك انفجار محتمل بالقرب من باب المندب وآتية من اتجاه اليمن".

يشار إلى أن باب المندب يربط البحر الأحمر بخليج عدن، وشهدت تلك المنطقة سلسلة من الهجمات في الأسابيع الأخيرة نسبت إلى المسلحيين الحوثيين ردا على إسرائيل بسبب حربها على حماس في قطاع غزة.

وقد أعلنت الجماعة يوم الأحد 19 نوفمبر الماضي، الاستيلاء على سفينة الشحن "غالاكسي ليدر" المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، في البحر الأحمر، واقتيادها إلى الساحل اليمني، تضامنا مع "المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة".

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