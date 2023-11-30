سفير روسيا لدى إسرائيل يلتقي بسيدتين روسيتين تم إطلاق سراحهما من غزة

التقى السفير الروسي لدى إسرائيل، أناتولي فيكتوروف، مع إيرينا تاتي، وإيلينا تروفانوف، اللتين تحملان الجنسيتين الروسية والإسرائيلية، وتم إطلاق سراحهما في وقت سابق من قطاع غزة.

وقالت السفارة الروسية في بيان إن فيكتوروف رحب بالإفراج عن مواطنينا. وأعرب عن تعازيه العميقة لإيلينا تروفانوف فيما يتعلق بمقتل زوجها، خلال هجوم 7 أكتوبر.

وأكد السفير الروسي أن عودتهم جاءت نتيجة مباشرة للعمل المستمر والمكثف الذي قامت به قيادة وزارتي الخارجية والدفاع الروسيتين، بالإضافة إلى دبلوماسيي السفارات الروسية بالتنسيق الوثيق مع كافة الأطراف المعنية في المنطقة.

ونوه بأن هذه الخطوات اتخذت بأوامر مباشرة من رئيس روسيا فلاديمير بوتين.

وشدد السفير الروسي على أن بلاده ستواصل السعي إلى إطلاق سراح جميع مواطنيها المحتجزين في قطاع غزة.

وأعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، في وقت سابق، أنه استجابة لطلب القيادة الروسية، أطلقت سراح محتجزتين روسيتين في إطار الدفعة السادسة من تبادل الأسرى مع إسرائيل.