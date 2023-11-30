الصفحة الدولية

القضاء الروسي يحظر أنشطة المثليين في البلاد


اصدرت السلطات القضائية في روسيا، اليوم الخميس، قرارا باعتبار "مجتمع الميم" منظمة متطرفة وحظرها بشكل نهائي في عموم البلاد، وذلك بعد جلسة محاكمة استمرت أربع ساعات.

وأعلن القاضي الذي أصدر الحكم، بأن "القضاء قرر "الاعتراف بالحركة الدولية للأشخاص المثليين كمنظمة متطرفة وحظر أنشطتها في روسيا"، مشددا على "ضرورة تنفيذ القرار فورا".

ووفق وسائل إعلام روسية، فقد "حضر الجلسة ممثل عن وزارة العدل، في حين غاب عنها المدعى عليه، وجرى إصدار القرار عقب "جلسة مغلقة، واستمرت لأكثر من أربع ساعات، وبلغ إجمالي مواد القضية أكثر من 20 مجلدا".

وكانت وزارة العدل رفعت دعوى قضائية ضد أنشطة حركة المثليين في روسيا، وقالت إن للحركة "علامات ومظاهر مختلفة للتوجه المتطرف، بما في ذلك التحريض على الكراهية الاجتماعية والدينية".

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