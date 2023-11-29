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الكويت.. الكشف عن الحالة الصحية لأمير البلاد


كشف الديوان الاميري في الكويت، اليوم الأربعاء، عن الحالة الصحية أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وقال الديوان الأميري في الكويت في بيان، بأن "حالة أمير البلاد الصحية مستقرة وأنه ما يزال يتلقى العلاج اللازم".

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله الصباح قوله إن "حالة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الصحية مستقرة وما يزال يتلقى العلاج اللازم".

وأهاب الديوان الأميري بالجميع "تحري الدقة واستيفاء المعلومات المتعلقة بصحة أمير البلاد من مصادرها الرسمية"، بحسب البيان.

وأعلنت الكويت في وقت سابق أن "الشيخ نواف دخل المستشفى صباح اليوم إثر وعكة صحية طارئة لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية وإن حالته الصحية "مستقرة".

 

 

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