أول تعليق أمريكي على استهداف فلسطينيين في "فيرمونت"

أعلن البيت الأبيض، أنه يجمع معلومات بشأن إطلاق نار على ثلاثة فلسطينيين في ولاية فيرمونت.

وقال البيت الأبيض، إن "سلطات إنفاذ القانون تجمع المعلومات بشأن إطلاق نار على 3 شبان فلسطينيين في ولاية فيرمونت"، مؤكدا أنه "تم إطلاع الرئيس جو بايدن بتفاصيل الحادثة".

بدوره، أكد حاكم ولاية فيرمونت أن إطلاق النار على 3 طلاب من أصل فلسطيني في بيرلينغتون يعتبر مأساة، ويجب عدم السماح لهذا الحادث بالتحريض على المزيد من الكراهية أو الانقسام داخل المجتمع الأميركي.

وكان السفير الفلسطيني لدى بريطانيا، حسام زملط أعلن، الأحد، أن ثلاثة طلبة فلسطينيين أصيبوا بطلقات نارية بينما كانوا في الولايات المتحدة حيث يدرسون.