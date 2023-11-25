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هجوم مُسير يستهدف سفينة "إسرائيلية" بالمحيط الهندي.. من يقف خلفه؟


قال مسؤول دفاعي أمريكي اليوم السبت لوكالة “أسوشيتد برس” إن سفينة حاويات مملوكة لملياردير إسرائيلي تعرضت لهجوم بطائرة بدون طيار يشتبه أنها إيرانية في المحيط الهندي.

ويأتي هجوم يوم الجمعة على CMA CGM Symi في الوقت الذي يجد فيه الشحن العالمي نفسه مستهدفًا بشكل متزايد في الحرب المستمرة منذ أسابيع والتي تهدد بالتحول إلى صراع إقليمي أوسع – حتى مع وقف الهدنة للقتال وتبادل حماس الرهائن مع السجناء الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل.

وذكر مسؤول الدفاع، الذي تحدث إلى الوكالة شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة مسائل استخباراتية، إن السفينة التي ترفع علم مالطا يشتبه في أنها استهدفت بطائرة بدون طيار من طراز شاهد-136 تحمل قنبلة على شكل مثلث أثناء وجودها في المياه الدولية. وانفجرت الطائرة بدون طيار، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالسفينة دون إصابة أي من أفراد طاقمها.

وقال المسؤول: "نواصل مراقبة الوضع عن كثب"، ورفض المسؤول توضيح سبب اعتقاد الجيش الأمريكي أن إيران كانت وراء الهجوم.

ولم تستجب شركة CMA CG، وهي شركة شحن كبرى مقرها في مرسيليا بفرنسا، على الفور لطلب التعليق، ومع ذلك، كان طاقم السفينة يتصرف كما لو أنهم يعتقدون أن السفينة تواجه تهديدًا.

وتم إيقاف تشغيل جهاز تعقب نظام التعريف التلقائي الخاص بالسفينة منذ يوم الثلاثاء عندما غادرت ميناء جبل علي في دبي، وفقًا لبيانات موقع MarineTraffic.com التي حللتها وكالة أسوشييتد برس. من المفترض أن تبقي السفن نظام التعرف الآلي الخاص بها نشطًا لأسباب تتعلق بالسلامة، لكن أطقم العمل ستقوم بإيقاف تشغيله إذا بدا أنه قد يكون مستهدفًا. وقد فعلت الشيء نفسه في وقت سابق عندما سافرت عبر البحر الأحمر مروراً ب‍اليمن، موطن الحوثيين المدعومين من إيران.

وقالت شركة الاستخبارات الخاصة أمبري لوكالة أسوشييتد برس: "من المرجح أن يكون الهجوم مستهدفًا، بسبب انتماء السفينة إلى إسرائيل من خلال شركة Eastern Pacific Shipping. لقد توقفت عمليات إرسال نظام التعرف الآلي (AIS) الخاصة بالسفينة قبل أيام من وقوع الحدث، مما يشير إلى أن هذا وحده لا يمنع الهجوم".

والسفينة Symi مملوكة لشركة Eastern Pacific Shipping ومقرها سنغافورة، وهي شركة يسيطر عليها في نهاية المطاف الملياردير الإسرائيلي عيدان عوفر. ولم يتم الرد على رقم هاتف شركة Eastern Pacific Shipping في سنغافورة يوم السبت، بينما لم يستجب أحد لطلب التعليق المرسل عبر البريد الإلكتروني. ولم يستجب الجيش الإسرائيلي أيضًا لطلب التعليق.

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هجوم مُسير يستهدف سفينة "إسرائيلية" بالمحيط الهندي.. من يقف خلفه؟
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