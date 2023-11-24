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مستشار السيد الخامنئي: وقف إطلاق النار في غزة هزيمة مطلقة لنتنياهو


قال مستشار الشؤون السياسية للمرشد الإيراني، علي شمخاني، اليوم الجمعة، إن وقف إطلاق النار، الذي بدأ صباحا في قطاع غزة، بين حركة حماس وإسرائيل، يعتبر فشلا كاملا لرئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو.

وذكر شمخاني، عبر حسابه على موقع "إكس": "حماس لم تدمر، وثابتة على مواقفها، وبنيتها التحتية لا تزال فعالة خاصة الأنفاق؛ والأسرى لم يفرج عنهم، بل سيتم تبادلهم".

وتابع: "أهداف نتنياهو، المعلنة بعد 50 يوما من الإبادة الجماعية العنصرية، لم تتحقق؛ وذلك هزيمة مطلقة".

وتوصلت إسرائيل وحماس، بوساطة قطرية مصرية أمريكية، يوم الأربعاء الماضي، إلى أول اتفاق واسع النطاق، منذ تصاعد الصراع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.

ويقضي الاتفاق بوقف الأعمال القتالية لمدة 4 أيام، وتشمل تبادل عشرات الرهائن والأسرى المحتجزين.

ودخل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيز التنفيذ، في تمام الساعة 7 من صباح اليوم الجمعة.

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