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عبد اللهيان من لبنان: سينفذ سيناريو المقاومة الأكثر صرامة وتعقيدا


أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، عقب عدة لقاءات في لبنان، أنه سيتم تنفيذ سيناريو المقاومة الأكثر صرامة وتعقيدا، إذا استمرت جرائم الحرب والإبادة الجماعية الإسرائيلية.

وقال عبد اللهيان على حسابه في منصة "إكس": "وفي لبنان، التقينا وتشاورنا مع نبيه بري (رئيس مجلس النواب اللبناني) ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي والسيد حسن نصر الله (أمين عام "حزب الله") وبعض قادة حماس والجهاد الإسلامي".

وأضاف: "إن ما يجري في غزة والضفة الغربية هو إبادة جماعية، وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وهجرة قسرية، ومساع من قبل بعض الناشطين لإضفاء الشرعية على الاحتلال الإسرائيلي".

وأردف عبد اللهيان: "إن استمرار وقف إطلاق النار يمكن أن يمنع المزيد من توسيع نطاق الحرب".

وتابع: "في لقائي مع قادة المقاومة، تبين لي أنه إذا استمرت جرائم الحرب والإبادة الجماعية الإسرائيلية، فسيتم تنفيذ سيناريو المقاومة الأكثر صرامة وتعقيدا..ونحن نواصل جهودنا الدبلوماسية الجماعية لوقف العنف والإبادة الجماعية على يد الصهاينة".

وفي وقت سابق، نعى حزب الله 5 من مقاتليه بينهم نجل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني محمد رعد الذين استشهدوا بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان.

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