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لبحث الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.. بوتين يشارك في قمة "بريكس" الاستثنائية


أفاد الكرملين، اليوم الاثنين، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في قمة غير عادية لمجموعة "بريكس"، يوم الثلاثاء، عبر الفيديو لمناقشة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وجاء في بيان الكرملين: "في 21 نوفمبر، سيشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة استثنائية لمجموعة بريكس (عبر الفيديو) لبحث الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

وفي وقت سابق، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في خطابه في الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الثقافي الدولي التاسع، بحدوث أشياء فظيعة في فلسطين وفي قطاع غزة تحديدا.

وقال بوتين: "في العالم ظاهرة واضحة للعيان وهي ادعاءات قوى محددة بالاستثنائية، بما في ذلك ثقافيًا، لكن المستقبل هو للتطور المتعدد الاتجاهات والتنوع".

يذكر أن مجموعة "بريكس" تضم البرازيل وروسيا والهند والصين و جمهورية جنوب أفريقيا، وفي قمة جوهانسبرغ في آب/أغسطس الماضي، تم الإعلان عن قرار بدعوة الأرجنتين ومصر وإيران وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، لكي تصبح أعضاء كاملي العضوية في المنظمة، اعتبارًا من 1 كانون الثاني/يناير 2024

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