إيران: جبهات جديدة ستدخل الحرب وإسرائيل ستهزم

أكد القائد الأسبق للحرس الثوري الإيراني عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي أن إسرائيل ستهزم، مضيفا أنه في حال تفاقم الأوضاع قد يتوسع نطاق الحرب وتدخل جبهات جديدة للحرب.

وأوضح رضائي في مقابلة صحفية، أن الحرب لن تبقى محدودة وإسرائيل ستهزم، لافتا إلى أن طائرات وسفن ومكاتب الدولة الإسرائيلية منتشرة في العالم الإسلامي وفي حال تفاقم الأوضاع لا يمكن ضبط الشباب المسلم وحينها لن تكون هذه الأماكن آمنة ليس فقط في العالم الإسلامي بل في أوروبا وأمريكا أيضا.

وأشار رضائي إلى أن الحرب تتصاعد يوما بعد يوم وهناك احتمال أن تتوسع رقعتها، كما أوصى "بوقف إطلاق النار وبخروج إسرائيل من غزة، لأنه في حال عدم انسحابها وعدم إنهائها لجرائمها سيؤدي ذلك إلى دخول جبهات جديدة إلى الحرب.

وتعليقا على حجز القوات اليمنية لسفينة إسرائيلية قال رضائي: "إن أمريكا هي المسؤولة عن هذا الأمر لأنها قادرة على إرغام إسرائيل على وقف عدوانها عن غزة"، متابعا أن اليمن يمكن أن يدخل 500 ألف مقاتل إلى فلسطين، إذا ما تأزم الوضع، مؤكدا أن إيران لا تملي على قوى المقاومة أي أفعال.

وفي رده على تداعيات الحرب على الوضع الداخلي في إسرائيل أكد أن مجريات الأحداث ستؤدي إلى سقوط رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وبعد سنوات إلى سقوط إسرائيل، معتبرا أن مشروع حل الدولتين مشروع فاشل ولم يعد مطروحا.