الصفحة الدولية

حاملا رسالة مهمة.. وزير الدفاع الأميركي يصل أوكرانيا


وصل وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الإثنين، وذلك في زيارة لم يتم الإعلان عنها مسبقا بهدف ما وصفه "إيصال رسالة مهمة".

وكتب أوستن عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "أنا هنا اليوم لإيصال رسالة مهمة – ستواصل الولايات المتحدة الوقوف إلى جانب أوكرانيا في كفاحها من أجل الحرية ضد العدوان الروسي، الآن وفي المستقبل".

وقال البنتاغون في بيان، اليوم الإثنين، إن أوستن يزور كييف "للاجتماع مع القادة الأوكرانيين وتعزيز دعم الولايات المتحدة القوي لكفاح أوكرانيا من أجل الحرية".

وستركز المناقشات على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، بما في ذلك ضمان حصول القوات المسلحة الأوكرانية على القدرات الميدانية التي تحتاجها لفصل الشتاء والدفاع عن بلادها ضد التهديدات الروسية المستقبلية، طبقا للبيان.

وفي وقت لاحق من هذا الأسبوع، سيستضيف الوزير أوستن أيضا الاجتماع الـ 17 ل‍مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية افتراضيا من البنتاغون، لمواصلة العمل الحيوي للتنسيق والدعم الدوليين ل‍أوكرانيا مع توقع مشاركة ما يقرب من 50 دولة.

وتقود الولايات المتحدة الجهود الدولية لدعم أوكرانيا بتنسيقها مساعدات من عشرات الدول من خلال اجتماعات شبه شهرية ل‍مجموعة الاتصال.

ووفر داعمو أوكرانيا تدريبات لقوات كييف فيما فرضت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى عقوبات شديدة على موسكو.

والولايات المتحدة أكبر الجهات المانحة لمساعدات عسكرية ل‍أوكرانيا، وقدمت 43,9 مليار دولار منذ الغزو الروسي، ساعدت كييف في استعادة أراض استولت عليها موسكو.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إيران: جبهات جديدة ستدخل الحرب وإسرائيل ستهزم
حاملا رسالة مهمة.. وزير الدفاع الأميركي يصل أوكرانيا
"فتاح 2".. الحرس الثوري الإيراني يزيح الستار عن صارخ فرط صوتي جديد
الولايات المتحدة تعيد اثارا مزيفة الى لبنان
باكستانيون يدعون إلى الجهاد ضد إسرائيل
أردوغان ينتقد دعم ألمانيا لإسرائيل بحربها في غزة بـ"تصريح ناري"
"غاضبة من دعمنا لفلسطين".. إيران: أمريكا تعرقل وقف إطلاق النار في غزة
زيلينسكي: سنضطر للتراجع إذا توقف دعم الغرب
برلمان النرويج يدعو الحكومة للاعتراف بدولة فلسطين
استطلاع: معظم الأمريكيين يعارضون سياسات بايدن تجاه أوكرانيا وإسرائيل
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
Mazin Tuma : موقف مشرف للعراق وكالعادة ...
الموضوع :
مؤتمر القاهرة الدولي للسلام. لماذا دولي و معَ مَنْ السلامٌ ؟!
إبن اليمن : كلام فيه توافق اكتر مما فيه نواقص، الناقص في كلامك الرائع سيدي، أن المنتظر ليس غائب عن ...
الموضوع :
كيف يمكن للإمام الغائب أن يقود المجتمع؟!
جبارعبدالزهرة العبودي : يا استاذ فضائحهم في كتاب (ملوك البترول ) لمؤلفة يهودية والذي انتشر في مرحلة بين الستينيات والسبعينيات ...
الموضوع :
تبادل الزوجات في مضارب آل سعود..!
ايثار انور محمد : بارك الله فيك دكتور إبراهيم. ...
الموضوع :
وضحكوا علينا وقالوا النشر لايكون الا في سكوبس Scopus
أبو رغيف : هذا موقف محمود للسيد رئيس العراق ولكن يبقى وجود الأميركان في العراق بحجة تقديم ألدعم غصة في ...
الموضوع :
قائد سرايا عاشوراء بالحشد الشعبي كاظم الجابري.. ليث العراق السوداني يهز اركان الخضوع العربي في قمة القاهرة
ابو عباس : احسنت لمشكله هو صاحب حض لم تتناول وسائل الاعلام تحليل خطابه هو اكثر من ما وصفته هو ...
الموضوع :
السيسي يهودي مع سبق الإصرار والترصد..!
اسماء عباس شغيت : السلام عليكم اريد اعلق فقط هوة المسؤول الي وقع على الكتاب وافقوا عليه مفكروا يوجد باحثين ليس ...
الموضوع :
وضحكوا علينا وقالوا النشر لايكون الا في سكوبس Scopus
راضية : رائع .. احسنت كثيرا ...
الموضوع :
المهدي ومعركة القدس ..الدليل في إثبات دور الوكيل والاصيل !
Gazaal Adnan : أحسنت وأحسن الله إليك تحليل اكثر من رائع اللهم عجل لوليك الفرج والعافيه ...
الموضوع :
طوفان الأقصى وظهور المهدي عليه السلام
أبو رغيف : يذكرني عنوان المقال بحادثة يوم الخندق عندما عبر بعض المشركين الخندق يتزعمهم الفارس الذي لا ند له ...
الموضوع :
الاساطيل الامريكية تهدد وتتوعد ونحن نردد ، هل من مُنازِل…..!؟ *
فيسبوك