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"فتاح 2".. الحرس الثوري الإيراني يزيح الستار عن صارخ فرط صوتي جديد


أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاحد، عن صاروخ "فتاح 2" الفرط صوتي لأول مرة خلال زيارة تفقدية لقائد الثورة الاسلامية في ايران سماحة اية الله العظمى السيد علي خامنئي إلى معرض منجزات القوة الجوفضائية للحرس الثوري.

وقال سماحة السيد الخامنئي عقب الزيارة بحضور عدد من مسؤولي الحرس الثوري وعلى رأسهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي: إن "تحقيق مثل هذه الإنجازات العلمية يعتمد على الدافع المبني على العزيمة والإيمان. أينما دخل شبابنا بالعزم والإيمان، استطاعوا أن يفعلوا أشياء عظيمة، وعلامات العزم والإيمان واضحة في هذا المعرض".

وأضاف سماحة السيد الخامنئي: "الميزة الأخرى لمعرض القوة الجوفضائية لحرس الثورة هي الابتكار. وبطبيعة الحال، لا ينبغي أن نكتفي بمستوى النجاح الحالي، لأن مختلف القطاعات العسكرية والمدنية في العالم تتحرك وتتحسن بشكل مستمر وعلينا أن نحاول ألا نتخلف عن الركب".

ووصف سماحته الحركة والتقدم في القوات المسلحة بأنها سريعة: "في بعض قطاعات البلاد وضعنا جيد جدا، لكن في بعض القطاعات وضعنا ليس جيدا وهناك نقص وعيوب، وفي هذه القطاعات يجب أن نتجه نحو تحديد نقطة الحاجة من خلال تحديد الاحتياجات بشكل صحيح".

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