الصفحة الدولية

أردوغان ينتقد دعم ألمانيا لإسرائيل بحربها في غزة بـ"تصريح ناري"


أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارة إلى برلين، إلى أن ألمانيا تدعم إسرائيل في حربها على غزة بدافع الشعور بالذنب من محارق النازي، وذلك خلافا لتركيا التي قال إنها قادرة على التحدث بلا انحياز.

وذكر أردوغان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار أولاف شولتس، قبل إجراء الزعيمين محادثات خاصة، "يجب عدم تقييم الحرب الإسرائيلية الفلسطينية بإحساس نفسي بالمديونية. أنا أتحدث بحرية لأننا لا ندين بأي شيء ل‍إسرائيل".

وكان أردوغان قد قال، في وقت سابق هذا الأسبوع، إن إسرائيل "دولة إرهابية" ترتكب جرائم حرب في غزة، وإن حملتها على حركة حماس تتضمن أكثر الهجمات خسة في تاريخ البشرية".

ومست تعليقات أردوغان في برلين وترا حساسا في صميم هوية ألمانيا في حقبة ما بعد الحرب، وهي هوية مستندة إلى شعور عميق بتقديم تعويضات عن محارق النازي.

ولم يرد شولتس بشكل مباشر على تعليقات أردوغان، لكنه كرر التزام ألمانيا بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وقال شولتس: "إن كنتم تعرفون ألمانيا، فإنكم تعرفون أن تضامننا مع إسرائيل يفوق كل الشكوك".

وأضاف: "لدى إسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها. وفي الوقت نفسه، جميع الأرواح نفيسة بشكل متساوٍ والمعاناة في غزة تؤلمنا".

وزيارة أردوغان ل‍ألمانيا هي الأولى منذ أربعة أعوام. وربما يستفيد أردوغان، الذي يواجه حزبه انتخابات محلية العام المقبل، من دعم شولتس لتحديث اتحاد الجمارك التركي مع الاتحاد الأوروبي، وإلغاء تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي بالنسبة للأتراك.

أما بالنسبة لشولتس، الذي يرأس ائتلافا ثلاثيا منقسما يتعامل مع حكم قضائي أدى إلى إحداث فجوة قدرها 60 مليار يورو في الميزانية وخلاف حول الاقتصاد وارتفاع معدل الهجرة، فإنه يحتاج إلى مساعدة أنقرة في وقف الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي.

وتشهد ألمانيا زيادة في حوادث معاداة السامية ورهاب الإسلام منذ اندلاع الصراع، وتواجه انتقادات لجعل إقامة الاحتجاجات الموالية لفلسطين أمرا عسيرا، إذ تخاف الحكومة من أنها ربما تكون معادية للسامية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أردوغان ينتقد دعم ألمانيا لإسرائيل بحربها في غزة بـ"تصريح ناري"
"غاضبة من دعمنا لفلسطين".. إيران: أمريكا تعرقل وقف إطلاق النار في غزة
زيلينسكي: سنضطر للتراجع إذا توقف دعم الغرب
برلمان النرويج يدعو الحكومة للاعتراف بدولة فلسطين
استطلاع: معظم الأمريكيين يعارضون سياسات بايدن تجاه أوكرانيا وإسرائيل
مجلس الأمن يوافق على مشروع قرار قدمته مالطا يدعو إلى هدن والإفراج عن الأسرى والمحتجزين لدى حماس
تظاهرة حاشدة أمام البيت الأبيض تنديدا باقتحام الاحتلال مجمع الشفاء في غزة
30 منظمة أمريكية تدعو بايدن لوقف تزويد إسرائيل بالقذائف
قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني: رقعة الحرب اتسعت ولبنان دخل بالصراع مع "إسرائيل"
ايران: الكيان الصهيوني يعيش الآن على التنفس الاصطناعي الأمريكي
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
Mazin Tuma : موقف مشرف للعراق وكالعادة ...
الموضوع :
مؤتمر القاهرة الدولي للسلام. لماذا دولي و معَ مَنْ السلامٌ ؟!
إبن اليمن : كلام فيه توافق اكتر مما فيه نواقص، الناقص في كلامك الرائع سيدي، أن المنتظر ليس غائب عن ...
الموضوع :
كيف يمكن للإمام الغائب أن يقود المجتمع؟!
جبارعبدالزهرة العبودي : يا استاذ فضائحهم في كتاب (ملوك البترول ) لمؤلفة يهودية والذي انتشر في مرحلة بين الستينيات والسبعينيات ...
الموضوع :
تبادل الزوجات في مضارب آل سعود..!
ايثار انور محمد : بارك الله فيك دكتور إبراهيم. ...
الموضوع :
وضحكوا علينا وقالوا النشر لايكون الا في سكوبس Scopus
أبو رغيف : هذا موقف محمود للسيد رئيس العراق ولكن يبقى وجود الأميركان في العراق بحجة تقديم ألدعم غصة في ...
الموضوع :
قائد سرايا عاشوراء بالحشد الشعبي كاظم الجابري.. ليث العراق السوداني يهز اركان الخضوع العربي في قمة القاهرة
ابو عباس : احسنت لمشكله هو صاحب حض لم تتناول وسائل الاعلام تحليل خطابه هو اكثر من ما وصفته هو ...
الموضوع :
السيسي يهودي مع سبق الإصرار والترصد..!
اسماء عباس شغيت : السلام عليكم اريد اعلق فقط هوة المسؤول الي وقع على الكتاب وافقوا عليه مفكروا يوجد باحثين ليس ...
الموضوع :
وضحكوا علينا وقالوا النشر لايكون الا في سكوبس Scopus
راضية : رائع .. احسنت كثيرا ...
الموضوع :
المهدي ومعركة القدس ..الدليل في إثبات دور الوكيل والاصيل !
Gazaal Adnan : أحسنت وأحسن الله إليك تحليل اكثر من رائع اللهم عجل لوليك الفرج والعافيه ...
الموضوع :
طوفان الأقصى وظهور المهدي عليه السلام
أبو رغيف : يذكرني عنوان المقال بحادثة يوم الخندق عندما عبر بعض المشركين الخندق يتزعمهم الفارس الذي لا ند له ...
الموضوع :
الاساطيل الامريكية تهدد وتتوعد ونحن نردد ، هل من مُنازِل…..!؟ *
فيسبوك