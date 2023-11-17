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زيلينسكي: سنضطر للتراجع إذا توقف دعم الغرب


اكد رئيس أوكرانيا، زيلينسكي، اليوم الجمعة، إن القوات المسلحة الأوكرانية ستضطر للتراجع إذا توقف الغرب عن تقديم الدعم لبلاده.

وأضاف زيلينسكي في اجتماع مع ممثلي وسائل الإعلام: "في الوقت الحالي، أركز على الحصول على المساعدة من الغرب. لقد تحول انتباههم وانتقل لمنطقة ثانية بسبب الوضع في الشرق الأوسط ولأسباب أخرى. وبدون دعمهم، سنقوم بالتراجع".

يشار إلى أن زيلينسكي، حاول على مدى أسبوع إقناع الحلفاء الغربيين بأن قواته ستكون قادرة على الاستعداد لخوض المعارك هذا الشتاء.

في الفترة الأخيرة، تكتب وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أخذا يشعران بالتعب من النزاع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في الضعف.

ووفقا لشبكة NBC، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع كييف العواقب المحتملة لمفاوضات السلام مع روسيا، بما في ذلك الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه من أجل التوصل إلى اتفاق.

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