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تظاهرة حاشدة أمام البيت الأبيض تنديدا باقتحام الاحتلال مجمع الشفاء في غزة


تظاهر العشرات أمام البيت الأبيض في واشنطن تنديدا باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي في غزة، ودعم الولايات المتحدة المطلق لتل أبيب في عدوانها على القطاع.

وبث صحفي أميركي مقاطع فيديو للمظاهرة أمام البيت الأبيض، حيث ردد المحتجون هتافات تطالب الرئيس الأميركي جو بايدن بالتدخل للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار، ومن تلك الهتافات "بايدن لا يمكنك الاختباء، أنت تشارك في الإبادة الجماعية بغزة".

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء مجمع الشفاء الطبي في غزة، والذي يضم آلاف المرضى والطواقم الطبية والمدنيين النازحين جراء العدوان المستمر على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

واتهمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الولايات المتحدة الأميركية بإعطاء إسرائيل ضوءا أخضر لارتكاب "مزيد من المجازر الوحشية بحق المستشفيات" بعد اتهام واشنطن الحركة باستخدام مستشفيات في قطاع غزة لتنفيذ عمليات عسكرية -خصوصا مستشفى الشفاء- وهو ما نفته حماس مرارا.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة أعلنت الولايات المتحدة دعمها المطلق ل‍إسرائيل وتزويدها بمساعدات مالية وعسكرية كبيرة، فضلا عن إرسال قطع بحرية إلى البحر المتوسط تعزيزا لما تسميه "الردع".

ويعد مجمع الشفاء أكبر مؤسسة صحية تقدم خدمات طبية في قطاع غزة، وقد أُسس المجمع عام 1946 وتطور مع الوقت، فأصبح أكبر مجمع طبي يضم 3 مستشفيات متخصصة ويعمل فيه 25% من العاملين في القطاع الصحي ب‍قطاع غزة كله، ويستقبل حاليا آلاف المرضى والنازحين الذين لجؤوا إليه للاحتماء فيه.

ومنذ 40 يوما يشن الجيش الإسرائيلي حربا على غزة استشهد خلالها أكثر من 11 ألف فلسطيني -معظمهم من النساء والأطفال- فضلا عن نحو 30 ألف جريح ودمار هائل في الأحياء السكنية والمرافق الحيوية والمستشفيات.

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