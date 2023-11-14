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30 منظمة أمريكية تدعو بايدن لوقف تزويد إسرائيل بالقذائف


قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن 30 من منظمات المجتمع المدني الأمريكية حثت إدارة بايدن على التخلي عن تزويد إسرائيل بقذائف المدفعية.

وأضافت أن هذه المنظمات حذرت من أن توفير ذخائر عيار 155 مليمترا يهدد بتفاقم معاناة المدنيين بغزة.

 ودخلت الحرب على غزة يومها الـ38، حيث يستمر القصف الإسرائيلي للقطاع مع تواصل الاشتباكات في عدة محاور، في ظل كارثة صحية وإنسانية في القطاع، فيما أكد مدير عام المستشفيات في قطاع غزة محمد زقوت، تعرض جميع مشافي القطاع لقصف إسرائيلي مستمر، مما تسبب في عجز القطاع الصحي عن تقديم خدماته للجرحى.

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