الصفحة الدولية

ايران: الكيان الصهيوني يعيش الآن على التنفس الاصطناعي الأمريكي


اعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبد اللهيان، إن "الكيان الإسرائيلي انهار في 7 أكتوبر والآن يعيش على التنفس الاصطناعي الأمريكي، وما يشهده العالم هو حرب أمريكية شاملة ضد غزة".

وكتب عبد اللهيان على منصة "أكس": "في الرياض قلت لنظيري المصري سامح‌ شكري أن اليوم هو يوم اختبارنا والأمر المتوقع أن تفتح مصر معبر رفح لإرسال المياه والدواء والغذاء والوقود إلى غزة".

وأضاف: "لقد انهار الكيان الإسرائيلي في 7 أكتوبر والآن يعيش على التنفس الاصطناعي الأمريكي. ما يشهده العالم هو حرب أمريكية شاملة ضد غزة"

وكانت الخارجية الإيرانية قد أعلنت في وقت سابق أن بنود البيان الصادر عن القمة العربية الاستثنائية في الرياض السبت الماضي، "قوية ومتينة، إلا أن البيان رغم ذلك، يتضمن بنودا لطالما تحفظت عليها الجمهورية الإسلامية وخاصة في ما يخص حل الدولتين".

كما أبدت الخارجية الإيرانية "تحفظات على قرار اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الوحيد للفلسطينيين حيث تعتبر إيران أن جميع الفلسطينيين بمن فيهم منظمة التحرير والحركات الفلسطينية يمثلون فلسطين ولهم الحق في الدفاع عن أرضهم وتحديد مصيرهم".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ايران: الكيان الصهيوني يعيش الآن على التنفس الاصطناعي الأمريكي
إقالة وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان من منصبها بعد اتهامها لشرطة لندن بالانحياز للمتظاهرين المؤيدين لفلسطين.
مقتل خمسة عسكريين أميركيين في تحطم طائرتهم في البحر الأبيض المتوسط
الامن التركي يعلن عن القاء القبض على خبير المتفجرات بتنظيم داعش الارهابي
بسبب انتقاده المستمر.. البابا فرنسيس يقيل أسقفا أميركيا بارزا
روسيا: "طالبان" حققت ما عجزت عنه أميركا والناتو طيلة 20 عاماً
روسيا تسقط 3 مسيّرات أوكرانية
الخرف بايدن يحسم الجدل: لا توجد فرصة لوقف إطلاق النار في غزة
خلال يوم.. روسيا تُعلن مقتل مئات الأوكرانيين وإسقاط عشرات الطائرات
القاضي يوبخ ترامب ويطالبه بالدقة والإيجاز في الإجابة
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
Mazin Tuma : موقف مشرف للعراق وكالعادة ...
الموضوع :
مؤتمر القاهرة الدولي للسلام. لماذا دولي و معَ مَنْ السلامٌ ؟!
إبن اليمن : كلام فيه توافق اكتر مما فيه نواقص، الناقص في كلامك الرائع سيدي، أن المنتظر ليس غائب عن ...
الموضوع :
كيف يمكن للإمام الغائب أن يقود المجتمع؟!
جبارعبدالزهرة العبودي : يا استاذ فضائحهم في كتاب (ملوك البترول ) لمؤلفة يهودية والذي انتشر في مرحلة بين الستينيات والسبعينيات ...
الموضوع :
تبادل الزوجات في مضارب آل سعود..!
ايثار انور محمد : بارك الله فيك دكتور إبراهيم. ...
الموضوع :
وضحكوا علينا وقالوا النشر لايكون الا في سكوبس Scopus
أبو رغيف : هذا موقف محمود للسيد رئيس العراق ولكن يبقى وجود الأميركان في العراق بحجة تقديم ألدعم غصة في ...
الموضوع :
قائد سرايا عاشوراء بالحشد الشعبي كاظم الجابري.. ليث العراق السوداني يهز اركان الخضوع العربي في قمة القاهرة
ابو عباس : احسنت لمشكله هو صاحب حض لم تتناول وسائل الاعلام تحليل خطابه هو اكثر من ما وصفته هو ...
الموضوع :
السيسي يهودي مع سبق الإصرار والترصد..!
اسماء عباس شغيت : السلام عليكم اريد اعلق فقط هوة المسؤول الي وقع على الكتاب وافقوا عليه مفكروا يوجد باحثين ليس ...
الموضوع :
وضحكوا علينا وقالوا النشر لايكون الا في سكوبس Scopus
راضية : رائع .. احسنت كثيرا ...
الموضوع :
المهدي ومعركة القدس ..الدليل في إثبات دور الوكيل والاصيل !
Gazaal Adnan : أحسنت وأحسن الله إليك تحليل اكثر من رائع اللهم عجل لوليك الفرج والعافيه ...
الموضوع :
طوفان الأقصى وظهور المهدي عليه السلام
أبو رغيف : يذكرني عنوان المقال بحادثة يوم الخندق عندما عبر بعض المشركين الخندق يتزعمهم الفارس الذي لا ند له ...
الموضوع :
الاساطيل الامريكية تهدد وتتوعد ونحن نردد ، هل من مُنازِل…..!؟ *
فيسبوك