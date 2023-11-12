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مقتل خمسة عسكريين أميركيين في تحطم طائرتهم في البحر الأبيض المتوسط


أكدت القيادة العسكرية الأميركية في أوروبا (يوكوم)، اليوم الاحد، مقتل خمسة عسكريين أميركيين في تحطم طائرتهم في البحر الأبيض المتوسط خلال تدريب الجمعة.

ولم يحدد الجيش الأميركي نوع الطائرة أو المكان الذي كانت تحلق فيه، لكن الولايات المتحدة تنشر حاملة طائرات في المنطقة في إطار جهودها لمنع تحول الحرب بين إسرائيل وحماس إلى نزاع إقليمي.

وقالت "يوكوم" في بيان "خلال مهمة روتينية للتزود بالوقود جوا في إطار تدريب عسكري، تعرضت طائرة عسكرية أميركية تقل خمسة من عناصر الجيش لحادث مؤسف وتحطمت في البحر الأبيض المتوسط. ولقي العناصر الخمسة الذين كانوا في الطائرة حتفهم".

وسارعت واشنطن إلى تقديم دعم عسكري لإسرائيل وعززت قواتها في المنطقة، بما في ذلك إرسال حاملة الطائرات يو إس إس جيرالد آر فورد وسفن حربية أخرى.

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