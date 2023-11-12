الصفحة الدولية

الامن التركي يعلن عن القاء القبض على خبير المتفجرات بتنظيم داعش الارهابي


اعلنت السلطات الامنية التركية عن القاء القبض على خبير المتفجرات بتنظيم داعش الارهابي خلال عملية امنية نفذتها قوة مشتركة من قوات الامن والمخابرات التركية في مدينة اسطنبول .

وذكرت السلطات الامنية التركية في تعميم اعلامي اليوم ان المدعو /"أ. ج. أ."/ القيادي في تنظيم داعش الارهابي هو المسؤول عن تصميم وصناعة المتفجرات في هجمات تنظيم "داعش" في كل من سوريا والعراق.

واشارت في تعميمها الى ان المدعو "أ. ج. أ." تولى مسؤوليات رفيعة في صفوف التنظيم، إلى جانب كونه المسؤول عن إعداد وتصميم المتفجرات المستخدمة في هجمات "داعش" الإرهابي في سوريا والعراق وان عملية القبض عليه جرت وفق معلومات مسبقة حيث تم القبض عليه في منطقة "سلطان بيلي" بمدينة إسطنبول .

وبينت السلطات الامنية انه تم العثور على 5 عبوات تاسفة قابلة للتفجير عن بعد، ومعدات مستخدمة في الهجمات الانتحارية، إلى جانب وثائق ومستندات على صلة بالتنظيم الإرهابي في مكان تواجد المتهم مشيرة الى انه تم ايداعه التوقيف تمهيدا لاستكمال التحقيقات .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الامن التركي يعلن عن القاء القبض على خبير المتفجرات بتنظيم داعش الارهابي
بسبب انتقاده المستمر.. البابا فرنسيس يقيل أسقفا أميركيا بارزا
روسيا: "طالبان" حققت ما عجزت عنه أميركا والناتو طيلة 20 عاماً
روسيا تسقط 3 مسيّرات أوكرانية
الخرف بايدن يحسم الجدل: لا توجد فرصة لوقف إطلاق النار في غزة
خلال يوم.. روسيا تُعلن مقتل مئات الأوكرانيين وإسقاط عشرات الطائرات
القاضي يوبخ ترامب ويطالبه بالدقة والإيجاز في الإجابة
عبد اللهيان : أمريكا أرسلت رسالة مفادها وقف إطلاق النار في غزة
إيران تهدد أميركا بـ"ضربة شديدة" إذا لم تتدخل لوقف إطلاق النار في غزة.
بابا الفاتيكان: أتوسل إليكم أن توقفوا القتل في غزة
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
Mazin Tuma : موقف مشرف للعراق وكالعادة ...
الموضوع :
مؤتمر القاهرة الدولي للسلام. لماذا دولي و معَ مَنْ السلامٌ ؟!
إبن اليمن : كلام فيه توافق اكتر مما فيه نواقص، الناقص في كلامك الرائع سيدي، أن المنتظر ليس غائب عن ...
الموضوع :
كيف يمكن للإمام الغائب أن يقود المجتمع؟!
جبارعبدالزهرة العبودي : يا استاذ فضائحهم في كتاب (ملوك البترول ) لمؤلفة يهودية والذي انتشر في مرحلة بين الستينيات والسبعينيات ...
الموضوع :
تبادل الزوجات في مضارب آل سعود..!
ايثار انور محمد : بارك الله فيك دكتور إبراهيم. ...
الموضوع :
وضحكوا علينا وقالوا النشر لايكون الا في سكوبس Scopus
أبو رغيف : هذا موقف محمود للسيد رئيس العراق ولكن يبقى وجود الأميركان في العراق بحجة تقديم ألدعم غصة في ...
الموضوع :
قائد سرايا عاشوراء بالحشد الشعبي كاظم الجابري.. ليث العراق السوداني يهز اركان الخضوع العربي في قمة القاهرة
ابو عباس : احسنت لمشكله هو صاحب حض لم تتناول وسائل الاعلام تحليل خطابه هو اكثر من ما وصفته هو ...
الموضوع :
السيسي يهودي مع سبق الإصرار والترصد..!
اسماء عباس شغيت : السلام عليكم اريد اعلق فقط هوة المسؤول الي وقع على الكتاب وافقوا عليه مفكروا يوجد باحثين ليس ...
الموضوع :
وضحكوا علينا وقالوا النشر لايكون الا في سكوبس Scopus
راضية : رائع .. احسنت كثيرا ...
الموضوع :
المهدي ومعركة القدس ..الدليل في إثبات دور الوكيل والاصيل !
Gazaal Adnan : أحسنت وأحسن الله إليك تحليل اكثر من رائع اللهم عجل لوليك الفرج والعافيه ...
الموضوع :
طوفان الأقصى وظهور المهدي عليه السلام
أبو رغيف : يذكرني عنوان المقال بحادثة يوم الخندق عندما عبر بعض المشركين الخندق يتزعمهم الفارس الذي لا ند له ...
الموضوع :
الاساطيل الامريكية تهدد وتتوعد ونحن نردد ، هل من مُنازِل…..!؟ *
فيسبوك