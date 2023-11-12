الامن التركي يعلن عن القاء القبض على خبير المتفجرات بتنظيم داعش الارهابي

اعلنت السلطات الامنية التركية عن القاء القبض على خبير المتفجرات بتنظيم داعش الارهابي خلال عملية امنية نفذتها قوة مشتركة من قوات الامن والمخابرات التركية في مدينة اسطنبول .

وذكرت السلطات الامنية التركية في تعميم اعلامي اليوم ان المدعو /"أ. ج. أ."/ القيادي في تنظيم داعش الارهابي هو المسؤول عن تصميم وصناعة المتفجرات في هجمات تنظيم "داعش" في كل من سوريا والعراق.

واشارت في تعميمها الى ان المدعو "أ. ج. أ." تولى مسؤوليات رفيعة في صفوف التنظيم، إلى جانب كونه المسؤول عن إعداد وتصميم المتفجرات المستخدمة في هجمات "داعش" الإرهابي في سوريا والعراق وان عملية القبض عليه جرت وفق معلومات مسبقة حيث تم القبض عليه في منطقة "سلطان بيلي" بمدينة إسطنبول .

وبينت السلطات الامنية انه تم العثور على 5 عبوات تاسفة قابلة للتفجير عن بعد، ومعدات مستخدمة في الهجمات الانتحارية، إلى جانب وثائق ومستندات على صلة بالتنظيم الإرهابي في مكان تواجد المتهم مشيرة الى انه تم ايداعه التوقيف تمهيدا لاستكمال التحقيقات .