الخرف بايدن يحسم الجدل: لا توجد فرصة لوقف إطلاق النار في غزة

أعلن الرئيس الأمريكي الخرف جو بايدن، أنه لا توجد فرصة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف بايدن في تصريح صحفي أثناء مغادرته البيت الأبيض في رحلة إلى إلينوي عندما سئل عن فرص وقف إطلاق النار، اليوم الخميس إنه "لا يوجد حاليا أي احتمال" لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال الرئيس الأمريكي أيضا إن الولايات المتحدة ستشن ضربات جديدة ضد الجماعات المرتبطة ب‍إيران إذا لزم الأمر.

وأعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، عن موافقة إسرائيل على هدنة إنسانية لمدة اربع ساعات تبدأ اليوم في غزة.