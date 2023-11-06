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القاضي يوبخ ترامب ويطالبه بالدقة والإيجاز في الإجابة


وبخ القاضي آرثر إنغورون، في جلسة استماع يوم الاثنين في نيويورك، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عدة مرات بسبب إجاباته المطولة وتصريحاته السياسية.

وطرح الادعاء أسئلة على ترامب حول أنشطة منظمته وحول المستندات المالية الخاصة بالسنوات الماضية.

وأثناء الجلسة، قال ترامب إن "القاضي يحكم دائما ضدي".

من جانبه قال إنغورون إن "هذا المكان ليس للاحتجاج السياسي، بل قاعة محكمة".

وطلب القاضي من ترامب الإجابة عن الأسئلة بـ "نعم" أو "لا" عندما لا يتطلب الجواب أكثر من ذلك.

ونظرت المحكمة في نيويورك اليوم في دعوى مدنية ضد ترامب بسبب مبالغة الزعيم الأمريكي السابق في تقدير قيمة أصوله.

وصرح ترامب مرة أخرى أن تقييم المحكمة لمتلكاته في مارالاغو قّلل من قيمته وأن قيمته لا تبلغ 18 مليون دولار، بل 50-100 مرة أكثر.

وقالت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، في وقت سابق، إن ترامب ضخم قيمة أصوله على مدى 10 سنوات بما يتراوح بين 812 مليون دولار و2.2 مليار دولار.

وتعتقد أن ترامب لجأ إلى عملية احتيال مماثلة للحصول على قروض لبناء منتجع للغولف في ميامي، وفندق في واشنطن، وآخر في شيكاغو.

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القاضي يوبخ ترامب ويطالبه بالدقة والإيجاز في الإجابة
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