مسؤول قضائي ايراني: اعتقال 37 شخصا على صلة بالهجوم الارهابي في مرقد شاهجراغ

/أعلن رئيس القضاء في محافظة فارس الابرانية کاظم موسوي"، اعتقال 37 شخصاً على خلفية الهجوم الإرهابي الأخير الذي استهدف مرقد شاهجراغ في شيراز جنوب البلاد.

وقال موسوي في تصريح اليوم الخميس بحسب وكالة " ارنا " ، أن "جلسة محاكمة المتهمين الثلاثة الرئيسيين في القضية ستعقد يوم 9 ايلول المقبل".

وأوضح : انه تم إطلاق سراح خمسة من المعتقلين بعد إسقاط التهم الموجهة إليهم، وبصرف النظر عن المتهمين الرئيسيين الثلاثة، لا يزال التحقيق مستمرا مع 29 متهما آخرين.

وأدى هجوم إرهابي استهدف، مرقد السيد أحمد بن موسى (ع) "شاهجراغ"، یوم 13 اب إلى استشهاد شخصين وإصابة 7 آخرين فيما ألقي القبض على الإرهابي منفذ العملية "