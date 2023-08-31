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وزير الدفاع البريطاني يقدم استقالته من منصبه


قدم بن والاس وزير الدفاع البريطاني استقالته من منصبه ,اليوم الخميس, ممهدا الطريق امام رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك للإعلان عن بديل له خلال الساعات المقبلة.

وقال والاس:"كان شرفا لي أن أخدم جنبا إلى جنب مع الرجال والنساء في قواتنا المسلحة وأجهزة المخابرات الذين يضحون كثيرا من أجل أمننا"، وذلك في رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني نشرها "داونينغ ستريت" اليوم.

وقد نشر "داونينغ ستريت" رسالة والاس بالإضافة إلى رد سوناك، مؤكدا خروج والاس من الحكومة البريطانية".

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