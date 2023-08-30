الصفحة الدولية

حديث روسي جديد حول تحقيقات مقتل قائد فاغنر


قال الكرملين، الأربعاء، إن التحقيق الذي يجري في حادث تحطم الطائرة الذي أودى بحياة رئيس مجموعة فاغنر العسكرية يفغيني بريغوجين وتسعة آخرين الأسبوع الماضي يأخذ في الاعتبار احتمال أن يكون الأمر مدبرا، وفقا لرويترز.

وتابع المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين: "من المؤكد أن روايات مختلفة تؤخذ في الاعتبار، من بينها رواية -تعرفون ما نتحدث عنه- لنقل، عمل مدبر".

وذكر بيسكوف أن المحققين لم يتوصلوا بعد إلى استنتاجات رسمية بشأن ما حدث بالضبط، مضيفا بالقول: "دعونا ننتظر نتائج تحقيقنا الروسي".

وكان البيت الأبيض ألمح، الثلاثاء، إلى وقوف الكرملين وراء وفاة بريغوجين.

وقُتل بريغوجين في تحطم طائرة الأربعاء الماضي بعد شهرين من تمرد باء بالفشل نفذه ضد قادة الجيش الروسي وسيطر خلاله عناصر فاغنر على مدينة روستوف الجنوبية وتقدموا نحو موسكو قبل أن يتراجعوا وهم على بعد نحو 200 كيلومتر من العاصمة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
حديث روسي جديد حول تحقيقات مقتل قائد فاغنر
أول تعليق للبيت الأبيض بعد انقلاب الغابون
قلق امريكي حول مفاوضات الأسلحة بين روسيا وكوريا الشمالية
كيف ردت الجزائر على رفض طلبها الانضمام لبريكس؟
علي بونغو رئيس الغابون الموالي لفرنسا قيد الإقامة الجبرية من قبل قادة الجيش الذين قاموا بالانقلاب عليه
واشنطن تحدد نوعية أسلحة لا تستطيع إرسالها لكييف
انفجارات وصفارات إنذار.. طائرات مُسيرة تستهدف مطار موسكو
على خطى النيجر .... الغابون تقوم بانقلاب عسكري
موسكو: الولايات المتحدة ستختبر رؤوسها الحربية النووية الجديدة عاجلا ام آجلا
النيجر.. الجيش يفشل عملية عسكرية فرنسية استهدفت القصر الرئاسي
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
احمد محمد الصاوي : شكرا لكم ...
الموضوع :
اشارات قرآنية عن معارف الصحيفة السجادية للمؤلف الحسون (ح 1)
Salam Albader : لا تسلمون لحيه العراق للبنك الدولي كما فعلت مصر، البنك الدولي له اطماع خاصه بالدول الاستعماريه والمنظمات ...
الموضوع :
المالية تناقش مع البنك الدولي اولويات التنمية ودعم البرنامج الحكومي
سالم البدر : تحياتي د. جواد الهنداوي نعم كلامك حقيقي، الاصل ليس ان العراق لايملك المقومات او المشاريع العملاقه المزعمه ...
الموضوع :
مالذي يمنع العراق من الانضمام الى منظمة شنغهاي و منظمة بريكس؟!
أيوب الموسوي : استفسار حول عشائر ال مغشغش كيف تقول من عائله علويه هاشميه ومن ثمّ تقول هم شيوخ وليس ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
ابو صادق : لماذا لا ننظم الى منظمة بركس والتخلص من هيمنة الدولار اللعينه ...
الموضوع :
الأصابع الأميركية في تعميق المشاكل الاقتصادية العراقية
Salam Albader : سؤال شيخنا العزيز هل من الممكن ان يكون ملك الاردن هو السفياني، لانه منتصرا ومواليا للعالم الغربي، ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : لماذا ستكون احداث السفياني في اخر مرحلة من مسار استعداد الامة؟
حسن جوهر : انه السيد المهزب التقي خادم الإمام الحسين واهل البيت رحمه الله ...
الموضوع :
امام جامع براثا ينعى احد خطباء المنبر الحسيني السيد جلال الدين الموسوي الذي وافته المنية اثر حادث سير
زيد : عنوان المقال يتحدث عن ما يحدث في غرب العراق لكن محتوى المقال خال من اي معلومات او ...
الموضوع :
حديث الثلاثاء: ما الذي يحدث في غرب العراق؟!
AHMED MOHAMMED JIHAD : مع الاسف لا رادع ولا موقف ولا اجراء من قبل الحكومة والوزارات والسفارات سرقات بالجملة تم سرقة ...
الموضوع :
أخطار السرقات العلمية والتزوير في الاطاريح والبحوث!.... أ. د. محمد الربيعي*بروفيسور في جامعة دبلن
ضياء عبد الرضا : كاتب المقال اسعد عبد الله نعم هي جهود حثيثه من قبل الصهاينه ضد الثوره الاسلاميه في ايران ...
الموضوع :
جهود الصهاينة لإحباط الثورة الايرانية 1978-1979
فيسبوك