كيف ردت الجزائر على رفض طلبها الانضمام لبريكس؟

رد وزير الخارجية أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء، حول رفض طلب الجزائر للانضمام إلى مجموعة البريكس التي عقدت قمتها بجوهانسبورغ الخميس الماضي.

وأكد الوزير في ندوة صحفية، أن دول بريكس هي دول صديقة وحليفة للجزائر.

وأوضح عطاف، أن "هدف الجزائر من طلب الانضمام إلى مجموعة البريكس، هو القيام بتحركات مشتركة فيما يخص أمهات قضايا السياسية الخارجية للجزائر".

مضيفا أن "الجزائر أرادت أن تضيف محورا ثالثا أو رابعا، للدفاع عن مبادئها، وهو إطار البريكس، ولكنها ستواصل الدفاع عن هذه الخيارات مع هؤلاء الحلفاء في أطر أخرى كحركة عدم الإنحياز ومجموعة السبعة وغيرها من الأطر التي تظل باقية وقائمة وتحركنا فيها لا يزال قائما وممكنا وأهدافنا قائمة".