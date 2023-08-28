الدفاع الروسية : تدمير مسيرتين اوكرانيتين فوق القرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط طائرتين بدون طيار أوكرانيتين فوق أراضي شبه جزيرة القرم صباح اليوم الاثنين.

وقالت الدفاع الروسية في بيان انه :" في حوالي الساعة 10.30 صباح اليوم، "تم إحباط محاولة جديدة لشن هجوم باستخدام طائرتين بدون طيار على أهداف في الأراضي الروسية".

وأوضح البيان أن وسائط الدفاع الجوي المناوبة دمرتهما فوق أراضي جمهورية القرم.

يأتي ذلك بعد ساعات على تدمير مسيرة أوكرانية في ضواحي موسكو واثنتين أخريين في مقاطعة بريانسك فجر اليوم الاثنين.

وكانت الدفاع الروسية أعلنت تدمير 42 طائرة بدون طيار أطلقتها القوات الأوكرانية باتجاه شبه جزيرة القرم ليلة الخميس ـ الجمعة من الأسبوع الماضي.