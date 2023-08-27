الصفحة الدولية

المكسيك.. احراق كتب دراسية تروج للشذوذ الجنسي


طرحت الحكومة في المكسيك، كتبا دراسية أثارت خلافا بين الرئيس اليساري ومعارضين قاموا بإحراقها لانها تروج لمجموعة من المحرمات منها الشذوذ الجنسي.

ويريد المعارضون أن تمتنع الحكومة عن توزيع هذه المواد الدراسية بدءا من الاثنين مع عودة ملايين الطلاب لعام دراسي جديد في البلاد.

وفي ولاية تشياباس جنوب البلاد، سجل واحد من أكثر الاحتجاجات حيث أشعل آباء في أحد أحياء السكان الأصليين النار في كتب قالوا إنها من عمل "الشيطان" وتعلم "الشيوعية والمثلية الجنسية والسحاق"، وفق تعبيرهم.

وقال خوسيه توماس بيرموديز، وهو قس إنجيلي محلي، إن "تحفيز الجنسانية لأطفالنا بهذا النوع من الأيديولوجية، سيؤدي إلى الولع الجنسي بالأطفال".

ودعا رئيس حزب العمل الوطني المحافظ المعارض، ماركو كورتيس، الآباء إلى "تدمير الكتب بالكامل".

وبحسب كورتيس الذي كان يتحدث على هامش حملة انتخابية لاختيار المرشحين لانتخابات 2024 الرئاسية، فإن هذه الكتب تسعى إلى "تلقين" الطلاب في شكل قسري.

من ناحيته، اعتبر الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور وهو يساري قومي أن هذا الخلاف بمثابة "تسييس" أثاره المعارضون المحافظون، منتقدا قرار المحكمة العليا تعليق توزيع الكتب في ولايتي تشيهواهوا وكواويلا الشماليتين. كما وصف إحراق الكتب بأنه سلوك "من العصور الوسطى".

ورفضت السلطات في 8 ولايات على الأقل من ولايات المكسيك البالغ عددها 32 توزيع الكتب، فيما تصر الحكومة على أن الكتب الجديدة تقر بتنوع البلاد وتضع المجتمع في قلب التعليم.

وتظاهر آلاف من السكان في ولاية أجواسكاليينتس المركزية التي تحكمها المعارضة احتجاجا على ما أسموه "الأيديولوجيات الماركسية" التي قالوا إن الكتب الجديدة تروج لها، في المقابل، دافعت وزيرة التعليم ليتيسيا راميريز عن الكتب الجديدة مؤكدة أنها تعزز قيم التضامن والصدق والاحترام والعدالة الاجتماعية.

ويشير المعارضون إلى كثير من الاخطاء في هذه الكتب من بينها ورود تاريخ ميلاد خاطىء لأول رئيس من السكان الأصليين في المكسيك بينيتو خواريز، كما يشيرون أيضا الى وجود تحيز في المضمون، مثل التأكيد أن "الأمل كان روح الحملة" التي أوصلت لوبيز أوبرادور إلى السلطة في عام 2018، والادعاء أنه كان ضحية عملية تزوير في انتخابات 2006.

 

ورغم صدور قرارين قضائيين في شأن هذه الكتب، إلا أن المحكمة العليا لم تبت بعد في الأمر.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المكسيك.. احراق كتب دراسية تروج للشذوذ الجنسي
الإفراج على جزء من أموال إيران المجمدة في 3 دول
مقتل قرابة 20 جندياً أمريكياً بتحطم طائرة عسكرية في أستراليا
النيجر.. تظاهرات داعمة للانقلابيين والجيش يعلن الاستنفار
أوكرانيا.. تصادم طائرتين بالجو يودي بحياة 3 طيارين عسكريين
وزير الداخلية الإيراني: "داعش" وأمريكا وراء الهجوم على مرقد "شاه جراغ" في شيراز
إيران تكشف مفاجأة تخص "المسيرات"
لأول مرة.. ولاية أمريكية تجرب طريقة جديدة لتنفيذ حكم الإعدام
السعودية تصدر "الإنذار الأحمر" في مكة
روسيا تعلن مقتل 700 عسكري أوكراني خلال يوم
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
احمد محمد الصاوي : شكرا لكم ...
الموضوع :
اشارات قرآنية عن معارف الصحيفة السجادية للمؤلف الحسون (ح 1)
Salam Albader : لا تسلمون لحيه العراق للبنك الدولي كما فعلت مصر، البنك الدولي له اطماع خاصه بالدول الاستعماريه والمنظمات ...
الموضوع :
المالية تناقش مع البنك الدولي اولويات التنمية ودعم البرنامج الحكومي
سالم البدر : تحياتي د. جواد الهنداوي نعم كلامك حقيقي، الاصل ليس ان العراق لايملك المقومات او المشاريع العملاقه المزعمه ...
الموضوع :
مالذي يمنع العراق من الانضمام الى منظمة شنغهاي و منظمة بريكس؟!
أيوب الموسوي : استفسار حول عشائر ال مغشغش كيف تقول من عائله علويه هاشميه ومن ثمّ تقول هم شيوخ وليس ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
ابو صادق : لماذا لا ننظم الى منظمة بركس والتخلص من هيمنة الدولار اللعينه ...
الموضوع :
الأصابع الأميركية في تعميق المشاكل الاقتصادية العراقية
Salam Albader : سؤال شيخنا العزيز هل من الممكن ان يكون ملك الاردن هو السفياني، لانه منتصرا ومواليا للعالم الغربي، ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : لماذا ستكون احداث السفياني في اخر مرحلة من مسار استعداد الامة؟
حسن جوهر : انه السيد المهزب التقي خادم الإمام الحسين واهل البيت رحمه الله ...
الموضوع :
امام جامع براثا ينعى احد خطباء المنبر الحسيني السيد جلال الدين الموسوي الذي وافته المنية اثر حادث سير
زيد : عنوان المقال يتحدث عن ما يحدث في غرب العراق لكن محتوى المقال خال من اي معلومات او ...
الموضوع :
حديث الثلاثاء: ما الذي يحدث في غرب العراق؟!
AHMED MOHAMMED JIHAD : مع الاسف لا رادع ولا موقف ولا اجراء من قبل الحكومة والوزارات والسفارات سرقات بالجملة تم سرقة ...
الموضوع :
أخطار السرقات العلمية والتزوير في الاطاريح والبحوث!.... أ. د. محمد الربيعي*بروفيسور في جامعة دبلن
ضياء عبد الرضا : كاتب المقال اسعد عبد الله نعم هي جهود حثيثه من قبل الصهاينه ضد الثوره الاسلاميه في ايران ...
الموضوع :
جهود الصهاينة لإحباط الثورة الايرانية 1978-1979
فيسبوك