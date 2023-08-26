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النيجر تطرد سفراء الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا ونيجيريا وتُمهلهم 48 ساعة لمغادرة البلاد
وكالة انباء براثا
54
2023-08-26
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