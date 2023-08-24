ثلاث دول عربية من أصل ست دول تنضم إلى "بريكس" رسميا عام 2024

أكد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم الخميس، اتخاذ مجموعة "بريكس" قرارا بدعوة كل من مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين لتصبح أعضاء في المجموعة.

وقال رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، إن قادة دول بريكس تبنوا الإعلان الختامي للقمة الخامسة عشرة في جوهانسبرغ.

وأشار رامافوزا إلى أن العضوية الكاملة لدول "بريكس" الجديدة ستبدأ، في 1 يناير/ كانون الثاني 2024، مؤكدا أن قبول الأعضاء الجدد هو المرحلة الأولى من توسيع الدول الخمس، وستتبعها مراحل أخرى.

وكانت وزارة خارجية جنوب أفريقيا قد ذكرت في وقت سابق أن 23 دولة تقدمت بطلبات رسمية للانضمام إلى "بريكس"، وأعربت دول أخرى عن اهتمامها على مستوى غير رسمي.