أول تعليق لبوتين على حادثة سقوط طائرة قائد "فاغنر"

عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عن تعازيه لأسر ضحايا حادث تحطم الطائرة التي كان على متنها مؤسس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين في مقاطعة تفير الروسية.

وقال بوتين: "بريغوجين كان رجلا ذا مصير صعب ولكنه كان موهوبا".

واضاف: "فاغنر" ساهمت بشكل فعال في مكافحة النازية بأوكرانيا ولن ننسى هذا أبدا".وأشار بوتين الى ان "لجنة التحقيق بدأت تحقيقا في حادث تحطم الطائرة، وسنكمله حتى النهاية".

وأكد: "عرفت بريغوجين منذ فترة طويلة جدا، منذ بداية التسعينيات، لقد ارتكب أخطاء، ولكنه حقق نتائج ملموسة لنفسه وللقضية المشتركة".

وفي وقت سابق أكدت وكالة الطيران الروسية إن "اسم بريغوجين كان ضمن قائمة الركاب على متن الطائرة الخاصة، وكذلك اسم الرجل الثاني في قيادة المجموعة، ديمتري أوكتين".

وقالت خدمات الطوارئ إنها "عثرت على جثث جميع الأشخاص العشرة الذين كانوا على متن الطائرة".

وكان بريغوجين قد قاد قبل شهرين تمردا فاشلا على القادة العسكريين في روسيا.

وقال الرئيس بوتين في ذلك الوقت إن المسؤولين عن الحادث "سيدفعون الثمن".