للمرة الرابعة الخارجية التركية تستدعي القائم باعمال السفارة الدنماركية على خلفية استمرار حرق المصحف الشريف

استدعت وزارة الخارجية التركية اليوم الأربعاء وللمرة الرابعة القائم بأعمال السفارة الدنماركية في أنقرة، على خلفية استمرار حرق المصحف الشريف في العاصمة كوبنهاغن.

وبحسب معلومات من مصادر في الخارجية التركية تم استدعاء القائم بأعمال السفارة الدنماركية للمرة الرابعة، على خلفية استمرار ممارسات حرق نسخ من المصحف الشريف أمام السفارة التركية وسفارات بعض البلدان المسلمة في كوبنهاغن .

يذكر أن القائم بأعمال السفارة الدنماركية تم استدعاؤه إلى الخارجية التركية في 18 و21 و22 من الشهر الجاري بشأن القضية ذاتها .

وتكررت مؤخرا في السويد والدنمارك حوادث الإساءة للمصحف الشريف من قبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة رسميا وشعبيا، إضافة إلى استدعاءات رسمية لدبلوماسيي الدولتين في أكثر من بلد عربي.​​​​​​​

يذكر ان الأمم المتحدة تبنت قرارا بتوافق الآراء، صاغه المغرب في 26 من شهر تموز الماضي يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة، باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي .