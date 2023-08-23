مقتل قائد مجموعة فاغنر الروسية اثر تحطم طائرة

أعلنت هيئة الطيران المدني الروسية، اليوم الأربعاء، مصرع قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، و9 آخرين؛ اثر تحطم طائرة خاصة كانت تقله من موسكو إلى سان بطرسبورغ.

وقالت الهيئة في بيان: "كانت الطائرة من طراز (إمبراير) في رحلة لها من مطار شيريميتيفو بموسكو إلى مدينة سان بطرسبورغ. وكان على متنها 3 طيارين و7 ركاب. وجميعهم لقوا حتفهم".

وأشارت إلى أن "يفغيني بريغوجين (قائد مجموعة فاغنر) كان على متن الطائرة التي تحطمت".