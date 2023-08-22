بوتين: التخلي عن الدولار لا رجعة عنه

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، في افتتاح قمة مجموعة "بريكس" بجنوب إفريقيا، ان التخلي عن الدولار لا رجعة عنه.

وقال بوتين في حديث إلى قادة "بريكس" عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، إذ لم يحضر إلى مقر القمة في جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا، ان "التخلص من الدولار كعملة عالمية مسألة لا رجعة عنها".

وأضاف: "نحن نعمل على إيجاد آليات تسوية مالية أفضل، بعيدا عن الآليات الغربية، لأن دول "بريكس" أصبحت تتخفف من ارتباطها بالدولار".

وأشار بوتين الى ان "هذه القمة لمناقشة مختلف القضايا الخاصة بالانتقال إلى عملاتنا المحلية وتطبيق ذلك في تعاملاتنا المالية بين بلداننا الخمسة (دول بريكس)".

وأوضح ان "بنك التنمية الجديد (التابع للمجموعة) أصبح بديلا موثوقا عن المؤسسات المالية الغربية، وله دور مهم في تعزيز الترابط الاقتصادي بين دول المجموعة".

ولفت بوتين الى ان "التعاون بين مجموعة بريكس قائم على الاحترام المتبادل، والاستثمار في دول المجموعة زاد بمعدل 6 أضعاف".