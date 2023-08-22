إيران تكشف عن صاروخ "كروز انتحاري"

أزاحت وزارة الدفاع الإيرانية اليوم الثلاثاء، الستار عن صاروخ كروز "سينا" الانتحاري.

وذكرت وكالة "فارس" أن مدى هذا الصاروخ الانتحاري الجوال يبلغ 5 كيلومترات ومدة تحليقه 8 دقائق، لافتة إلى أنه يمكن لهذا الصاروخ خفیف الوزن العمل ضد أهداف مثل تجمعات الأفراد والمركبات.

وصاروخ "سينا" يحتوي على محرك كهربائي ونوع رأسه الحربي هو شظايا EFP يتم توجيهها يدويا وتلقائيا، حسب "فارس".

وبينت "فارس" أن الصواريخ الانتحارية يتم إطلاقها تجاه الهدف وتتحرك بالجو حتى العثور على التهديد وبعد تمييز الهدف ينقض الصاروخ على الهدف ويقوم بمهاجمته بسرعة وبصورة قاتلة، كما أن المنظومة تتيح للمشغل السيطرة حتى اللحظة الأخيرة والتوقف عن الهجوم بكل مرحلة.