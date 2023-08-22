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متحور كورونا الجديد يصل دولة عربية ثانية


أعلنت وزارة الصحة والإسكان المصرية، اليوم الثلاثاء، رصد متحور "آيريس" لفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقالت الوزارة إنها سجلت حالتين بالمتحور الجديد لمرض كوفيد-19، حيث ظهرت عليهما أعراضا خفيفة، لافتة إلى أنهما يتماثلان للشفاء.

وينتمي المتحور الجديد لسلالة "إكس بي بي" المتحدرة من متحور "أوميكرون"، الذي لا يزال يحتل الصدارة لأكثر سلالات فيروس كورونا انتشارا في العالم.

وتؤكد الصحة العالمية أن المعطيات المتوفرة "لا تشير إلى أن السلالة الجديدة تشكل خطرا على الصحة العامة أكبر من السلالات الأخرى المنتشرة حاليا، المتحورة من أوميكرون".

وكانت الكويت أول دولة عربية تعلن رصد المتحور الجديد من فيروس كورونا المستجد، غير أن سلطات الصحة في الدولة الخليجية قللت من خطورته.

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