ترامب: لن أشارك في مناظرات الحزب الجمهوري لان "الأميركيين يعرفون من أنا"

أكّد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أنه لن يشارك في مناظرات الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري التي تبدأ الأربعاء.

واعتبر ترامب أن الأميركيين يعرفونه جيداً، مشيراً إلى أنه ليست هناك حاجة إلى مواجهة علنية مع أي من منافسيه في السباق إلى البيت الأبيض.

وفي رسالة على منصته "تروث سوشيال"، أشاد ترامب بما وصفه بأنه "سجل ناجح جداً" حقّقه عندما شغل منصب الرئيس، كاتبا بأحرف كبيرة "لذلك فأنا لن أشارك في المناظرات!"

وبيّن ترامب "الجمهور يعرف من أنا وما هي الولاية الرئاسية الناجحة التي شَغَلتُها، مع استقلالية للطاقة، وحدود وجيش قويين، وتخفيضات ضريبية هي الأكبر على الإطلاق، وعدم وجود تضخم، واقتصاد هو الأقوى تاريخيا، وأكثر من ذلك بكثير. لذلك فأنا لن أشارك في المناظرات!"

وحصل ترامب في أحدث استطلاع ل‍رويترز-إبسوس هذا الشهر على 47 بالمئة من أصوات الجمهوريين بأنحاء الولايات المتحدة بينما تراجع التأييد لحاكم فلوريدا رون ديسانتيس ست نقاط مئوية من يوليو إلى 13 بالمئة فقط.

ولم يصل التأييد لأي من المرشحين الآخرين الذين كان من المقرر أن يحضروا أول مناظرة تمهيدية للحزب يوم الأربعاء إلى 10 بالمئة في هذا الاستطلاع.