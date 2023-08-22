الخارجية التركية تستدعي القائم باعمال السفارة الدنماركية ومستشار السفارة الهولندية على خلفية الاساءة للمصحف الشريف

استدعت وزارة الخارجية التركية اليوم الاثنين القائم بأعمال السفارة الدنماركية ومستشار السفير الهولندي في أنقرة على خلفية استمرار حرق نسخ من المصحف الشريف ، وأبلغتهما عدم الارتياح في هذا الصدد.

وذكرت مصادر في الخارجية التركية في تصريحات صحفية ان الخارجية استدعت القائم بأعمال السفارة الدنماركية ومستشار السفير الهولندي في أنقرة على خلفية استمرار ممارسات حرق نسخ من المصحف الشريف أمام سفارات تركيا وبعض البلدان المسلمة لدى لاهاي وكوبنهاغن.

وجرى إبلاغ الدبلوماسيين الدنماركي والهولندي بعدم ارتياح تركيا إزاء هذه الاعتداءات الدنيئة، وتم التأكيد مجددا على احتجاج تركيا وإدانتها بأشد العبارات لهذه الممارسات.

يذكر أن الخارجية التركية سبق لها وان استدعت القائم بأعمال السفارة الدنماركية في 18 من الشهر الجاري بشأن القضية ذاتها .

وتكررت مؤخرا في السويد والدنمارك حوادث الإساءة للمصحف الشريف من قبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة رسميا وشعبيا، إضافة إلى استدعاءات رسمية لدبلوماسيي الدولتين في أكثر من بلد عربي.​​​​​​​

وكانت الامم المتحدة قد تبنت في 26 / تموز الماضي قرارا بتوافق الآراء، صاغه المغرب، يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة، باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي