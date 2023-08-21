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روسيا تدمر 3 عربات قطار محملة بالذخائر وتصد هجوماً على موسكو


أعلن مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات "الجنوب" التابعة للجيش الروسي، فاديم أستافيف، صباح الإثنين، أن الوحدات الصاروخية التابعة للمجموعة، هاجمت محطة ميغيفايا للسكك الحديدية على محور أفدييفكا، ودمرت 3 عربات قطار محملة بالذخائر، و10 مركبات.

وقال أستافيف في تصريح لـوكالة "سبوتنيك" الروسية: "هاجمت الوحدات الصاروخية التابعة لمجموع قوات الجنوب محطة تفريغ ميغيفايا على محور أفدييفكا، ودمرت 3 عربات قطار محملة بالذخائر، و10 مركبات وقضت على عدد كبير من قوات أوكرانية".

وأشار أستافيف إلى شن هجوم صاروخي باستخدام منظومة الصواريخ المتعددة "تورنادو - إس" على مواقع تجمع القوات والمعدات الأوكرانية التابعة للكتيبة الآلية الثالثة مشاة، التابعة للواء 92 الميكانيكي الأوكراني في منطقة نوفودميتروفكا.

هجوم على موسكو

وفي السياق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الإثنين، عن إحباط هجوم باستخدام طائرة مسيرة في ضواحي موسكو.

وأفادت الدفاع الروسية في بيان: "في 21 أغسطس حوالي الساعة 06:50 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة".

وأضافت الوزارة أن نظم الدفاع الجوي رصدت الطائرة المسيرة الأوكرانية فوق منطقة موسكو، وتم اعتراضها باستخدام وسائل الحرب الإلكترونية.

وتابعت: "تحطمت الطائرة المسيرة في منطقة بوكروفسكوي السكنية بمقاطعة أودينتسوفو، بعد فقدان السيطرة عليها، ولم يصب أحد بأذى".

وتستمر حدة المواجهات بالأخص في الجنوب الأوكراني، بجانب استمرار استهداف العمق الروسي بالمسيرات الانتحاري، الأمر الذي يرى فيه محللون استنزافا يؤخر توصل كلا الجانبين لاتفاق ينهي الحرب التي راح ضحيتها الكثير من الخسائر المادية والبشرية.

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