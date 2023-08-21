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أردوغان حول انضمام السويد لـ"الناتو": موقفنا سيتغير إن استمرت الاعتداءات على مقدساتنا


أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، ان موقف بلاده من انضمام السويد إلى حلف "الناتو" سيكون مغايرا في حال استمرار الاعتداءات على المقدسات الإسلامية.

وقال أردوغان في تصريحات خلال رحلة عودته من المجر إلى تركيا، إن "موقفنا من انضمام السويد إلى "الناتو"، سيكون "مغايرا في حال استمرار الاعتداء على مقدساتنا، وعدم ضبط شوارعها"، (في إشارة إلى مظاهرات أنصار حزب العمال الكردستاني في السويد).

يذكر أن "العلاقات قد تدهورت بين تركيا والسويد في الأشهر الأخيرة، حيث تنتظر الأخيرة موافقة البرلمان التركي على طلبها الانضمام إلى "الناتو"، وسط سلسلة من عمليات حرق القرآن في ستوكهولم".

وترد السلطات التركية بحدة شديدة على أعمال تدنيس القرآن التي ارتكبت في دول أوروبية، لا سيما في الدنمارك والسويد. ومن المتوقع أن يتمكن المشرعون الأتراك من مناقشة مساعي ستوكهولم الانضمام لحلف "الناتو" في تشرين الاول، عندما يستأنف البرلمان عمله بعد العطلة.

وسمحت السويد والدنمارك بأعمال تدنيس وحرق القرآن الكريم في عدة مناسبات، أبرزها في عيد الأضحى الماضي. وقد أدانت منظمة التعاون الإسلامي والعديد من الدول هذه الأعمال بشدة.

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أردوغان حول انضمام السويد لـ"الناتو": موقفنا سيتغير إن استمرت الاعتداءات على مقدساتنا
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