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الجفاف يُهدد فرنسا.. باريس تفرض قيودا بشأن استهلاك المياه على 78 مقاطعة


أعلنت صحيفة "لو فيغارو" أن السلطات الفرنسية فرضت قيودا على استهلاك المياه في 78 مقاطعة في البلاد.

وجاء في منشور للصحيفة: "فرضت السلطات الفرنسية قيودا على استهلاك المياه في 78 مقاطعة في البلاد.. القيود فرضت في منتصف أغسطس الجاري طالت 78 مقاطعة منها 40 مقاطعة تعاني حالة أزمة بسبب الجفاف ونقص المياه".

وأضاف المنشور: "في حال حدوث أزمة مياه في فرنسا فسيتم فرض حظر على ملء حمامات السباحة الخاصة، وإنفاق المياه على غسيل السيارات وسقي الحدائق في الملاعب الرياضية، كما ستكون هناك قيود على استخدام المياه في الزراعة".

وأشارت الصحيفة إلى أنه ومنذ بداية العام الجاري تم تنفيذ حوالي 6000 عملية تفتيش للتحقق من امتثال المواطنين لنظام استهلاك المياه في فرنسا، وتم الكشف عن انتهاكات مختلفة في 7٪ من الحالات التي تمت معاينتها.

وكانت فرنسا قد أعلنت في وقت سابق عن حالة "التهديد المناخي" في 19 مقاطعة في البلاد بسبب ارتفاع درجات الحرارة والتي قد تصل إلى 40 درجة مئوية.

وفي نهاية يوليو الماضي قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقابلة مع قناة "فرانس 2" التلفزيونية إن ما يقرب من نصف إدارات الجمهورية معرضة لخطر الحرائق بسبب الجفاف.

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