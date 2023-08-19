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طهران تكشف مفاجأة تخص حاملة طائرات أمريكية


كشف قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي رضا تنكسيري أن حاملة طائرات أمريكية ابتعدت (في وقت سابق) 180 ميلا بمجرد أن رأت زوارق الحرس الثوري.

وفي تصريح له، أوضح الأدميرال علي رضا تنكسيري قائلا: "في وقت من الأوقات، لم تكن دول "الناتو" تحترم قوانين طرقنا المائية، لكنها اليوم تمتثل لتحذيرات بحرية الحرس الثوري".

وأضاف: "على سبيل المثال، توجهت سفن الحرس الثوري ذات مرة نحو حاملة طائرات أمريكية وهربت هذه الحاملة 180 ميلا".

وأردف تنكسيري: "قمنا في بحرية الحرس الثوري اليوم بزيادة سرعة الزوارق السريعة من 90 إلى 110 عقدة.. وتمكنا من تركيب قاذفات الصواريخ على الزوارق السريعة التي يبلغ طولها 8 أمتار.. نحن أول دولة في منطقة غرب آسيا تصنع زورقا يمكن إطلاق طائرات مسيرة من على متنها".

وفي وقت سابق، قال أمير رضا حاج نائب قائد عمليات الدفاع الجوي في إيران إن رادارات الجيش رصدت طائرات من طراز F-35 فوق مياه الخليج خلال الأسبوع الماضي.

وقبل أيام، أعلن الأسطول الأمريكي الخامس في البحرية الأمريكية، عن وصول أكثر من 3000 جندي أمريكي إلى البحر الأحمر على متن السفينتين الحربيتين "يو إس إس باتان"، و"يو إس إس كارتر هول".

وسبق ووصلت تعزيزات عسكرية إلى القواعد الأمريكية شرقي سوريا، وأجرت القوات الأمريكية هناك مناورات عسكرية شاركت فيها قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وجيش سوريا الحرة، وتجري القوات الأمريكية تدريبات عسكرية وعمليات ميدانية مع شركاء في المنطقة.

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طهران تكشف مفاجأة تخص حاملة طائرات أمريكية
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