الاسطول الروسي يعلن انتهاء المناورات البحرية مع الصين

أعلن أسطول المحيط الهادئ الروسي، السبت، أن المناورات المشتركة مع البحرية الصينية، التي انطلقت منذ 3 أسابيع وتضمنت إطلاق ذخيرة حيّة، قد اكتملت بشكل كامل.

وقال الأسطول في بيان، "استمرت التدريبات المشتركة لما يقرب من 3 أسابيع، قطعت سفن الأسطول مع البحرية الصينية أكثر من 6.5 ألف ميل بحري عبر بحر اليابان وبحر أوخوتسك وبيرينغ".

وأضاف البيان أنه "خلال المناورات مرت البحرية الروسية والصينية بالقرب من الجبال الكورية، ودارت حول جزء من أرخبيل ألوشيان".

وتابع: "خلال التدريبات تم تنفيذ مناورات مشتركة ضد الغواصات والبحث عن غواصات لعدو وهمي وسفن وإطلاق صواريخ على الأهداف".

ولفت البيان، إلى "تنفيذ أكثر من 50 تدريبا قتاليا تضمن بعضها استخدام أسلحة بشكل فعلي".

وأشار إلى أن "هذه المناورات هي الثالثة من نوعها، حيث أجريت مناورات بحرية بين البلدين عام 2021 والثانية في خريف العام الماضي".