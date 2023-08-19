معولة على دعم روسيا.. مصر تعتزم الانضمام الى "بريكس"

أكد رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية محمد العرابي، اليوم السبت، أن القاهرة تعتزم تقديم طلب للانضمام إلى "بريكس" في القمة المقبلة التي ستعقد في جنوب إفريقيا، وتعتمد على دعم روسيا بهذا الأمر.

وقال العرابي في تصريحات صحفية: "مصر ستشارك في قمة بريكس يوم الثلاثاء المقبل التي ستعقد في جنوب إفريقيا، وستتقدم بطلب للانضمام إلى المنظمة، مصر تعول على دعم روسيا في هذا الأمر".

وفي وقت سابق، صرحت وزيرة الخارجية والتعاون بجنوب إفريقيا، ناليدي باندور، بأن 23 دولة تقدمت بطلبات رسمية للانضمام إلى منظمة "بريكس"، بينها 8 دول عربية، وأن مناقشتها ستتم في القمة التي ستعقد من 22 وحتى 24 اب الجاري.

ونشرت الوزيرة قائمة الدول التي تقدمت بطلبات رسمية للانضمام إلى منظمة "بريكس" وهي الجزائر والأرجنتين وبنغلاديش والبحرين وبيلاروس وبوليفيا وفنزويلا وفيتنام وكوبا وهندوراس ومصر وإندونيسيا وإيران وكازاخستان والكويت والمغرب ونيجيريا وفلسطين والسعودية والسنغال وتايلاند والإمارات وإثيوبيا".

وأشارت إلى أنه "سيتم في القمة عرض تقرير خاص بشأن مبادئ توسيع "بريكس" وقائمة الدول الراغبة في الانضمام إليها، مؤكدة أن "الزعماء هم الذين سيتخذون قرارا نهائيا بهذا الشأن".

وستعقد قمة منظمة "بريكس" في الفترة ما بين 22 و24 اب الجاري في جوهانسبورغ تحت رئاسة جنوب إفريقيا.