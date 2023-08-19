الصين تطلق تدريبات عسكرية ضخمة حول تايوان.. وجيش الجزيرة يتأهب

أعلن الجيش الصيني، اليوم السبت، إطلاق تدريبات عسكرية للقوات البحرية والجوية حول جزيرة تايوان ، واصفا التدريبات بأنها بمثابة "تحذير صارم" لها.

وحسب وكالة "شينخوا"، قال المتحدث العسكري، شي يي، إن هذه التدريبات تهدف إلى اختبار قدرة الجيش في "السيطرة على المجالين الجوي والبحري" والقتال "في ظروف معارك حقيقية".

وأوضح أن تلك التدريبات بمثابة "تحذير صارم لتواطؤ انفصاليي تايوان المطالبين بالاستقلال مع عناصر أجنبية"، وفق تعبيره.

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع التايوانية في بيان، أنها "رصدت 42 مقاتلة و8 سفن صينية حول تايوان، الساعة 9 صباحًا بالتوقيت المحلي".

وأضاف البيان: "قوات الدفاع الوطني التايوانية قامت بمراقبة الوضع وتكليف طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية وسفن بحرية وأنظمة صواريخ محمولة على البر للتصدي لهذه الأنشطة".

يأتي ذلك في أعقاب الزيارة القصيرة لوليام لاي، نائب رئيسة تايوان إلى الولايات المتحدة، حيث أعربت الصين عن معارضتها بشدة لاي زيارة من قبل من وصفتهم ب‏انفصاليي "استقلال تايوان" لواشنطن بأي اسم، أو تحت أي ذريعة.‏

وتصاعدت التوترات بين الصين والولايات المتحدة حول تايوان )، بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، نانسي بيلوسي، تايبيه، في آب 2022، الأمر الذي نددت به بكين، واعتبرته تدخلًا في الشؤون الداخلية للبلاد.