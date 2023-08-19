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بوتين يأمر بحظر جميع صور وأفلام الشواذ التي تستهدف الأطفال في روسيا.
وكالة انباء براثا
87
2023-08-19
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