والي اسطنبول يمهل اللاجئين السوريين والاجانب القادمين من ولايات تركية اخرى شهرين للعودة الى ولاياتهم الاصلية

امهل والي إسطنبول داوود غل اللاجئين السوريين والاجانب الحاملين لبطاقة الحماية المؤقتة والقادمين الى اسطنبول من ولايات تركية اخرى مدة شهرين للعودة الى الولايات التركية التي قدموا منها .

وقال داوود غل في بيان له اليوم ان السلطات التركية منحت مهلة شهرين للسوريين الذين يحملون الحماية المؤقتة “كملك” والذين كانوا مسجّلين في ولايات أخرى قبل أن ينتقلوا إلى إسطنبول وخلال هذه المدة، سيتعين عليهم العودة إلى الولايات التي كانوا مسجّلين فيها وان القرار يشمل ايضا بقية الاجانب الممنوحين لبطاقة الحماية المؤقتة .

وأضاف: ان القرار لايشمل القادمين من الولايات الـ 11 التي تعرضت للزلزال الذي ضرب جنوب البلاد في السادس من شباط الماضي ومنها غازي عنتاب، وهاتاي، ومرعش، وأورفا، وأدنة وبقية الولايات الاخرى التي تعرضت للزلزال .

واكد والي اسطنبول ان المدينة لايمكن ان تستوعب المزيد من المهاجرين السوريين وغيرهم والقادمين الى اسطنبول لن يجدوا في ضوء هذا الزخم منازل للايجار ولا مدارس للتعليم وغيرها من المشاكل الاجتماعية .

وأوضح أن هناك فرقًا بين “بطاقة الحماية المؤقتة” وبطاقة الإقامة، حيث تُمنح الأولى للسوريين الذين هربوا إلى تركيا بسبب الحرب في سوريا، في حين يتم منح بطاقة الإقامة لمن دخلوا البلاد بطرق قانونية ولديهم عمل تجاري أو حياة تعليمية أو أعمال أخرى مشابهة.

وأشار الى أن إجراءات إدارة الهجرة التركية تتعلق بدخول الأشخاص إلى البلاد بشكل غير قانوني، وأن السوريين المسجلين بشكل نظامي والمسجلين في ولاية أخرى لا يوجد مشكلة معهم.

واكد والي اسطنبول أنه في حال اكتشاف وجود أشخاص دخلوا تركيا بشكل غير قانوني ولا يوجد سجل لهم في أي مكان، فإنه سيتم تقديمهم للعدالة وترحيلهم