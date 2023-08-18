وزارة الامن الايرانية تعلن اعتقال العنصر الرئیس الداعم للهجوم على مرقد "شاه جراغ"

أعلنت وزارة الأمن الإيرانية،عن اعتقال العنصر الرئیس الداعم للهجوم الإرهابي الأخیر على مرقد "شاهجراغ" بمدینة شیراز جنوبي ایران.

وقالت وزارة الأمن، في بيان الیوم الجمعة ،انه تم القبض علی العنصر الداعم الرئيسي للعملية الإرهابية الأخيرة، والذي له صلة مباشرة بقادة تنظيم داعش الإرهابي.

وقامت الوزارة ،حسب وكالة انباء / ارنا / الايرانية ، بشرح الإجراءات المتخذة لمواجهة العناصر التكفيريّة والتعرف عليهم ، وأعلنت عن اعتقال أو إعدام 196 إرهابياً تكفيرياً في الفترة ما بين الهجومين الإرهابيين على مرقد شاه جراغ ، فيتشرين الثاني من العام الماضي وفي الثالث عشر من آب الجاري .

يذكر ان هجوما ارهابيا استهدف مرقد شاه جراغ في شيراز جنوبي ايران في الثالث عشر من آب الجاري ، وادى الى مقتل شخص واصابة عدد آخر بجروح .