باكستان.. تعيين حكومة تصريف اعمال لحين اجراء الانتخابات العامة

ذكرت وسائل إعلام باكستانية، اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت، أنوار الحق كاكار، عين حكومة تصريف أعمال، وذلك قبل عقد انتخابات عامة في أوائل تشرين الثاني.

ونقلت محطة "جيو نيوز" الباكستانية عن مصادر قولها إن "جليل عباس جيلاني، السفير السابق لدى الولايات المتحدة تولى منصب وزير الخارجية، وشامشاد أختار الرئيسة السابقة للبنك المركزي الباكستاني تولت منصب وزيرة المالية في حكومة تصريف الأعمال".

وبموجب دستور باكستان، تشرف حكومة تصريف أعمال محايدة على الانتخابات العامة التي يتعين إجراؤها في غضون 90 يوماً من حل مجلس النواب.