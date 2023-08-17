محملاً بالذخيرة.. الدفاع الروسية تعلن تدمير قطاراً أوكرانياً

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، تدمير قطار عسكري أوكراني محمل بالذخيرة، إثر استهدافه بضربة صاروخية، في مقاطعة دنيبروبتروفسك، جنوب شرق أوكرانيا.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو يوثق لحظة استهداف القطار "في محطة ميجيفايا بمقاطعة دنيبروبتروفسك"، مؤكدة أن الضربة أسفرت عن "تدمير قطار عسكري أوكراني محمل بالذخيرة".

وأوضحت الوزارة أن "القطار كان متوقفًا عند المحطة لإجراء عملية التفريغ من الذخيرة حين استهدافه".